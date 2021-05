Novinho de 15 pego vendendo droga na praça, em Americana

Equipe com GCMS Aguilera e Ivanilse, estavam em patrulhamento pelo Pq. da Liberdade, em Americana, nesta segunda-feira, por volta das 13:50, quando receberam informação através de um transeunte de que, na praça da Fraternidade, havia um indivíduo vendendo drogas.

Em posse das informações, os GCMs foram até o local e avistaram um jovem em uma bicicleta em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi encontrado em posse de G. P. A, de 15 anos, uma porção de maconha e 4 pinos de cocaína.

Questionado sobre o entorpecente, o mesmo informou ser usuário de drogas, porém, em busca pelo local com o apoio da equipe da Romu Canil com o Cão Draco, foi encontrado mais 20 pedras de crack, além de 18 pinos de cocaína. O menor assumiu ser de sua propriedade.

Ainda, no endereço do adolescente, na rua Guanabara no bairro Jardim Santana, equipes ao entrarem no imóvel com a permissão de sua genitora, foram localizados no quarto do menor, aproximadamente 1/4 de tijolo de maconha, 01 balança de precisão, diversas embalagens para acondicionar drogas.

Diante dos fatos, o menor, os entorpecentes e os objetos foram encaminhados ao Plantão Policial de Americana, onde as drogas foram apreendidas e o menor liberado para seus responsáveis.