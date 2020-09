Novela MDB segue pelo menos até amanhã

A novela em torno da decisão se o MDB de Americana vai conseguir ou não registrar a candidatura a prefeito do vereador Alfredo Ondas deve seguir até o final desta quarta-feira, garantem articuladores do partido. ‘Guerra de documentos’ circularam no final da tarde com informações desencontradas.

Um advogado consultado pelo NM afirmou que a primeira ação foi extinta e que o grupo precisava entrar via Americana- 1a instância.

Já no sábado, circulou a falsa informação de que o MDB havia retirado o pedido de liminar na Justiça. A briga tem deixado o time de Ondas e do ex-prefeito Erich Hetzl Jr/Podemos mais unido e convicto de que a disputa nas urnas será ‘feroz’.