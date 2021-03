Nove vereadores “se reúnem’ com comerciantes em Santa Bárbara

Vereadores de Santa Bárbara se reuniram com comerciantes nesta quarta-feira. Ao todo, nove parlamentares estiveram no encontro na Zona Leste do município e que aconteceu durante a fase emergencial do Plano SP.

Os comerciantes questionam o motivo de uns ficarem abertos e outros comércios não, por exemplo, uma vez que supermercados vendem uma grande diversidade de produtos e não somente essenciais.

Os vereadores falaram de algumas ideias que deverão ser apresentadas em forma de projetos na Câmara Municipal.

Parte da reunião foi divulgada pelo vereador Eliel Miranda (PSD), que explanou aos presentes sem o uso da máscara e justificou. “Estamos aqui, todos de máscara, só quem fala tira a máscara, é uma reunião de emergência, estamos ao ar livre”, disse o parlamentar.

O vereador Careca do Esporte (Patriota) também compartilhou alguns cliques do momento e foi possível perceber que pessoas usavam a máscara de forma incorreta.

“Boa noite, estive hoje pela manhã reunido com alguns Vereadores e os Comerciantes da Zona Leste, para ouvi los sobre a atual situação do comercio em nossa cidade. As incertezas e insegurança do abre e fecha do comercio foi o assunto principal. Eu e os demais Vereadores nos colocamos a disposição para em conjunto encontrar a melhor solução sem esquecer dos protocolos de segurança”, disse Careca em suas redes sociais.

O grupo de vereadores vêm se mobilizando contra um possível lockdown no município e defendendo a reabertura do comércio em geral.