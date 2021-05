Novata Esther faz ‘texto reflexão’ de início de mandato

Com menos de 5 meses completos de mandato, a novata e mais jovem vereadora da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste Esther Moraes fez um ‘texto reflexão’ de início de mandato. Na postagem publicada nas redes, ela comenta a vida dura que todos estamos passando na pandemia e promete seguir firme nos valores que a ajudaram a se eleger. Leia abaixo.

Oi gente!

Quero contar pra vocês que por aqui tem sido dias de muito trabalho, diálogo interno, de descobrir os caminhos a seguir para construir e cumprir tudo aquilo que nos propusemos a fazer em nosso mandato.

Além disso não tem sido um ano fácil pra ninguém, um país em luto, tentando se recuperar de tantas perdas. Eu mesma tenho buscado digerir as perdas da minha família para uma doença que já tem vacina. Não é fácil, é triste, é revoltante.

E tudo fica mais difícil quando a gente se depara com uma velha política tão viciada em interesses pessoais, na mentira, na falta de comprometimento com o nosso povo, daquela política que joga inverdades para colher votos daqui 4 anos, colocando um contra o outro em um momento que precisamos estar juntos. Eu não gosto dessa política, eu não vou fazer essa política. Tenho buscado a leveza, a verdade, a democracia e não tenho ignorado essa pandemia, como muito políticos têm feito. Sei o quão cruel ela é, e nesse momento minha prioridade é enfrentarmos ela mesmo com os limites impostos dentro da minha função.

Essa trajetória é desafiadora, em busca de uma política que realmente seja boa para a nossa gente, representativa e verdadeira, mas quero cumprir ela ao lado de vocês.

Enfim, só quero dizer que estou aqui, refletindo muito, buscando escolher os caminhos corretos para que nossa gente volte a se orgulhar da política barbarense, da Câmara Municipal e acima de tudo esteja viva para ver isso.

Se cuidem! ❤️

Meu abraço a todos!