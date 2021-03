Novas concentrações do Canabidiol Prati-Donaduzzi nas farmácias

As novas apresentações do Canabidiol desenvolvido pela indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi já estão disponíveis nas farmácias. A primeira a comercializar os produtos de 20 mg/ml e 50 mg/ml é a rede de Farmácias São João. O tratamento mais acessível com o primeiro e único Canabidiol de produção 100% nacional já é uma realidade em todo o Brasil.

As novas concentrações chegam ao mercado com preços menores, concretizando um compromisso da farmacêutica com a saúde dos brasileiros, ao tornar o tratamento mais acessível à população e ampliando as alternativas de prescrição para os profissionais médicos, possibilitando tratamentos com menores concentrações para diferentes patologias.

“Hoje, o Canabidiol Prati-Donaduzzi na concentração de 200 mg/ml contém 6.000 mg de Canabidiol por frasco de 30 ml. As novas apresentações oferecem uma solução para quem busca o tratamento em menores concentrações para diferentes patologias e opções mais baratas”, revela o diretor-presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Fernando Maffissoni,.

Os novos produtos estarão disponíveis em solução oral, na apresentação de 30 ml, o que significa que na concentração de 50 mg/ml haverá 1.500 mg de Canabidiol por frasco e a de 20 mg conterá 600 mg.

Histórico

No último mês, em 22 de fevereiro, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi recebeu a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercializar duas novas concentrações do seu produto Canabidiol, de 20 mg/ml e 50 mg/ml. Desde o ano passado a empresa conta com o produto inovador, na concentração de 200 mg/ml.

Todas as concentrações do Canabidiol Prati-Donaduzzi são versões do medicamento que está em estágio final de estudo clínico fase III, através de uma parceria público-privada entre a Prati-Donaduzzi e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo.

Expansão

Com o objetivo de prover saúde e bem-estar a milhões de brasileiros, a Prati-Donaduzzi prevê aumentar as possibilidades de tratamento, principalmente para enfermidades que acometem o Sistema Nervoso Central (SNC).

Atualmente, a indústria possui mais de 400 apresentações disponíveis à população. Até o fim deste ano, está prevista uma ampliação no portfólio com novos lançamentos indicados para tratar doenças como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão, dor neuropática, esquizofrenia, autismo, bipolaridade e insônia.

SOBRE A PRATI-DONADUZZI

A Prati-Donaduzzi, indústria farmacêutica 100% nacional, é especializada no desenvolvimento e produção de medicamentos. Com sede em Toledo, Oeste do Paraná, produz aproximadamente 12 bilhões de doses terapêuticas por ano e gera mais de 4,5 mil empregos. A indústria possui um dos maiores portfólios de medicamentos genéricos do Brasil e desde 2019 vem atuando na área de Prescrição Médica.