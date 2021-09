Conheça livro digital de novaodessense sobre causa animal

A escritora de Nova Odessa Fabiana Volpato está lançando o livro digital “Para Todas as Patas do Mundo”, em parceria com a AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), com publicação da editora EmContos Editorial. Os exemplares já estão disponíveis para compra na livraria virtual Amazon por R$ 4,99. Parte do valor arrecadado será revertido em prol da Associação.

O livro junta contos sobre parceiros e voluntários da AAANO, sobre suas relações com os animais de estimação e a causa animal. São abordados também temas relacionados ao abandono, adoções que mudaram as vidas de tutores e pets, resgates emocionantes e como o amor entre humanos e animais pode mudar vidas e transformar o mundo.

“São tantas histórias bonitas para serem contadas que decidi colocar em um livro para inspirar pessoas a adotarem e terem mais empatia e solidariedade com a causa animal”, disse Fabiana.

A AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) foi fundada em 09 de agosto de 1994. A entidade abriga atualmente quase 500 animais e foi declarada como de Utilidade Pública pelo Município através da Lei Municipal nº 1.621/98. Com seus mais de 25 anos de história, a organização procura resgatar e tratar os animais de rua, que não tem condições de sobreviver, além de conscientizar a população sobre os maus tratos e o abandono.

A entidade cuida dos animais, que recebem tratamento no abrigo até ficarem saudáveis e serem levados para a castração, para posteriormente, estarem disponíveis para a adoção, tanto no abrigo, quanto nas feirinhas de adoção, realizadas todos os sábados na praça central da cidade.

Para o presidente da ONG, Thiago Rodrigues, “o livro é uma ferramenta importante para fortalecer o conhecimento do público sobre o amor do ser humano pelos animais”. “Além de incentivar a leitura, é uma maneira incrível de divulgar a causa animal, a conscientização e o quanto as entidades trabalham arduamente para manter o esse movimento ativo no país. Agradecemos o empenho da Fabi, voluntária sempre dedicada, e também da EmContos Editorial que abraçou a ideia desse livro”, comentou.

Para compra do “Para Todas as Patas do Mundo” por R$ 4,99, acessar o link: https://www.amazon.com.br/dp/B095QH2Q5Q/ref=cm_sw_r_apan_glt_B6FVJGGW2K0680HYHWHY. A EmContos Editorial já possui diversos títulos publicados em seu site, e conta com a editora-chefe, a autora Vanessa Nunes. Para conferir o acervo, acesse www.emcontos.com.