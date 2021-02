Novak Djokovic e Naomi Osaka os favoritos do Australian Open

No ano passado, Novak Djokovic, maior vencedor do Aberto de Tênis da Austrália em todos os tempos, conquistou o octacampeonato ao derrotar o austríaco Dominic Thiem na final, de virada. Este ano, o sérvio mantém sua majestade. Pelo menos, é o que apontam as probabilidades levantadas pelos especialistas da Betfair.net. Ele é o jogador favorito ao título, com 41% de chances.

Em segundo lugar, aparece o russo Daniil Medvedev, vice do US Open do ano passado, com 20% de probabilidade. Em terceiro entre os favoritos está Dominic Thiem, com 16% de chances de levar o prêmio que deixou escapar no ano passado.

Já em quarto lugar entre os tenistas mais cotados ao troféu do Australian Open está o espanhol Rafael Nadal, que ocupa o segundo lugar do ranking mundial masculino de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Nos últimos dias ele tem apresentado fortes dores nas costas, o que pode prejudicá-lo na competição.

A tenista americana Sofia Kenin levou o troféu do Australian Open no ano passado e se tornou a mais jovem campeã do torneio, com apenas 21 anos. Na final, derrotou a espanhola Garbiñe Muguruza por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/2). Apesar do excelente desempenho na última passagem pelo país, Sofia tem somente 5% de chances de ganhar a competição este ano.

No torneio feminino, a japonesa Naomi Osaka, terceira do ranking da WTA, é este ano a favorita a vencer o aberto de tênis. De acordo com as probabilidades calculadas pela Betfair.net, ela tem 15% de probabilidade de levantar o troféu do Grand Slam. Em segundo lugar aparece a tenista e jogadora de críquete australiana Ashleigh Barty, com 14%. Jogando em casa e ocupando o primeiro lugar no ranking feminino, Barty chega com força para tentar o título pela primeira vez.

Duas outras tenistas aparecem com 9% de favoritismo ao título: a romena Simona Halep, terceira no ranking da WTA, e a norte-americana Serena Williams, maior ganhadora de títulos de Grand Slam da história do tênis.

Confira as probabilidades de conquista de título dos tenistas favoritos ao Australian Open 2021, segundo a Betfair.net:

Torneio Masculino:

Novak Djokovic – 41%

Daniil Medvedev – 20%

Dominic Thiem – 16%

Rafael Nadal – 15%

Torneio Feminino:

Naomi Osaka – 15%

Ashleigh Barty – 14%

Simona Halep – 9%

Serena Williams – 9%