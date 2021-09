Nova unidade do Caps infantil inaugurada nesta quarta

O prefeito Chico Sardelli inaugurou, nesta quarta-feira (15), a nova unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil no bairro São José, ao lado da antiga UPA São José. A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Vanderlei Macris, com recursos do Ministério da Saúde. O novo prédio possui 532,67 m2 e teve investimento de R$ 1.364.090,00. Desse total, R$ 999.600,00 foram de repasses do governo federal e R$ 364.490,00 de contrapartida da prefeitura, tendo como responsável pelo empreendimento a R Maluf Engenharia e Construções Ltda.

Além do prefeito e do vice, Odir Demarchi, o evento teve a presença de secretários municipais e dos vereadores Thiago Martins, Thiago Brochi, Silvio Dourado, Leco, Silvio Dourado, Fernando da Farmácia, Lucas Leoncine, Leonora do Postinho e Professora Juliana.



O Secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou que o novo espaço irá possibilitar o desenvolvimento de muitas atividades, de forma humanizada e integrada. “Hoje nós estamos entregando para a comunidade de Americana um equipamento moderno, que atende às diretrizes do Ministério da Saúde, e que nos dá as condições de ofertar serviços que até então o município não ofertava por causa de infraestrutura, tais quais as oficinas terapêuticas, projeto terapêutico singular de forma efetiva, oficinas de hortoterapia, oficinas de culinária e, lógico, um espaço com a perspectiva de um atendimento humanizado e integrado”, disse.

O deputado federal, Vanderlei Macris, enalteceu a parceria junto à Administração e destacou a importância dos trabalhos voltados para a saúde mental. “Estar ao lado da cidade numa parceria que mostra a importância de recursos nessa direção, da saúde mental, e atuar numa estrutura como essa, profissional, com uma equipe altamente qualificada e que vai atender a população dentro dessa lógica, é um privilégio”, comentou o deputado.

O prefeito, Chico Sardelli, falou sobre o que representa a entrega do novo equipamento de saúde ao município, destacando a importância do recebimento de verba federal para o avanço nas melhorias dos serviços prestados à população. “Isso [o novo prédio] representa muito na questão da saúde mental, nós estamos atentos a tudo e a todos, numa parceria muito importante com o deputado federal Vanderlei Macris, nesse momento que é a entrega do Caps infantil aqui na região da Cidade Jardim. Essas parcerias são importantes para podermos crescer, pois temos muito trabalho pela frente e estamos trabalhando nesse sentido”, afirmou o prefeito.

O atendimento no Caps Infantil é realizado por demanda espontânea e por referência da rede básica de saúde, do Conselho Tutelar, das escolas municipais e estaduais, além de associações e entidades diversas.

De acordo com a coordenação do serviço, atualmente 317 crianças e adolescentes vem sendo assistidos na unidade. Os principais motivos que levaram os menores à unidade foram a autoagressão, depressão, agressividade, dificuldade de aprendizagem, transtorno da ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e violência, física, sexual e psicológica.

O local possui uma equipe multidisciplinar, composta por um coordenador, três psicólogos, um médico psiquiatra, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem, um agente de saúde, um recepcionista e um profissional de apoio para a limpeza.

O novo prédio está localizado na Rua dos Cravos, nº 1.702, em frente ao estacionamento do Supermercado São Vicente, sendo a entrada principal pela Rua Hugo Beraldo, no bairro São José. Os telefones são (19) 3408-0482 e (19) 3407-5010.