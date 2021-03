Nova UBS de Nova Odessa atende a partir de abril

A UBS (Unidade Básica de Saúde) 7 de Nova Odessa deve entrar em funcionamento no início do mês de abril, “reforçando” a Rede de Atenção Básica do Município. Segundo a Secretaria de Saúde, inicialmente, a nova Unidade oferecerá atendimentos com clínico geral, ginecologista, Saúde Mental e Bucal e infectologista, além de ter salas de vacinas e de curativos.

“O prédio conta com consultórios, sala de vacina, sala para dispensa de medicamentos, enfermaria e sanitários totalmente acessíveis. O local é bastante amplo, e precisamos ‘desafogar’ o Ambulatório de Especialidades, que já não está mais comportando tantos atendimentos. Além disso, vamos ‘unir’ na UBS VII profissionais que atuam na área da Saúde Mental, como os psicólogos e psiquiatras”, cita o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

“Só temos a agradecer ao prefeito e toda a equipe por mais esta conquista e estamos trabalhando para um atendimento cada vez mais humanizado. Dando um grande passo a favor dos cuidados com a Saúde Mental, queremos cuidar das pessoas, realocá-las no convívio social e no mercado de trabalho. Nosso objetivo é que no futuro, espero que breve, tenhamos um Ambulatório de Saúde Mental na cidade”, afirmou o secretário de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Na tarde da última sexta-feira (19), o secretário e a secretária-adjunta de Saúde, Sheila Moraes, receberam a coordenação das diversas áreas envolvidas na mudança – entre eles representantes do CAPS, da Saúde Mental, da Atenção Básica e do Ambulatório de Especialidades – para tratar os detalhes finais desta mudança. Todas aprovaram e ficaram felizes e empolgadas com a iniciativa.

Entregue

“Nós articulamos e vocês estão na linha de frente para desenvolver os trabalhos, contamos com vocês”, afirmou Sheila. As chaves deste prédio foram entregues em junho do ano passado para a antiga gestão municipal, mas desde então ela seguia fechada. “Enquanto isso, paga-se aluguel em prédios que atendem na Saúde e a Ambulatório com atendimento além da conta”, ponderou o atual secretário de Saúde.

Construída, mobiliada e equipada pelo Governo do Estado de São Paulo em uma área pública municipal através do Programa “Saúde em Ação”, a UBS VII, que ganhou o nome de “Abiganilda Chrisóstomo Belini”, está localizada na Rua Alexandre Bassora, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e deve promover a Atenção Básica em Saúde também a moradores dos bairros Triunfo, Terra Nova, Fibra, Santa Luiza 1 e 2.

A Prefeitura havia recebido as chaves da unidade em junho de 2020. A sétima Unidade Básica de Saúde do município recebeu investimentos na ordem de R$ 3 milhões e e tem 860 metros quadrados de construção, feita pela empresa Engetal Engenharia e Construções, vencedora de processo licitatório.

Dentro do Programa “Saúde em Ação”, o Estado também ficou responsável pela aquisição de todos os móveis e equipamentos e pelo treinamento da equipe que vai atuar na Unidade. À Prefeitura de Nova Odessa, coube agora, em 2021, a relocação dos profissionais que vão finalmente “por par funcionar”, a nova UBS.