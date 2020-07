Nova quarentena ‘mata’ Festa do Peão

A Festa do Peão de Americana dificilmente será realizada este ano. Apesar de não haver ainda anúncio oficial, a data prevista para a festa- começo de setembro- não comportará ainda eventos de grande porte no Estado, segundo o Plano São Paulo, divulgado esta sexta-feira.

O plano divulgado esta sexta indica que o interior deverá comportar eventos de grande porte somente depois do dia 12 de outubro, ou seja, pelo menos um mês depois da data prevista para a Festa de Americana.

LIVES E LEITOS– Em seu perfil no facebook, a FDP tem divulgado lives da Brahma, sua grande parceira de shows, mas ainda nada sobre o adiamento ou cancelamento da festa. A região como um todo entrou para a cor vermelha no plano de quarentena por conta do reduzido número de leitos na rede de saúde.