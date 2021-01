Nova ponte do Jardim Batagin entra na reta final

A construção da nova ponte do Jardim Batagin está na reta final. Os serviços na ponte foram praticamente concluídos e a Prefeitura executa serviços nos arredores da nova estrutura, como a construção de novas calçadas e, nos próximos dias, a implantação de uma nova área de lazer, com academia, playground e quadra de Vôlei de Areia.

Mais um tabu vai sendo quebrado em Santa Bárbara d’Oeste, atendendo um pedido de décadas da população. A nova ponte de concreto oferecerá maior segurança para o fluxo de veículos, com duas faixas de tráfego, e pedestres, que terão uma passagem exclusiva.

“Estamos atendendo uma demanda de décadas da população. Vamos cumprir com mais um compromisso que assumimos com muita responsabilidade, finalizando uma obra iniciada na gestão do Denis Andia. A nova ponte proporciona mobilidade urbana e segurança. Além disso, logo ao lado, vamos implantar uma nova área de lazer, recuperando mais um espaço e oferecendo ao cidadão um espaço iluminado e para o convívio das famílias”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.