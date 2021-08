Plataforma de inteligência artificial ajuda na construção civil

O setor de construção civil vem mostrando resiliência desde o início da pandemia da Covid-19, no Brasil. Mesmo com todas as dificuldades econômicas e políticas do país, o mercado foi um dos que apresentou melhores resultados perante a crise. Agora, em 2021, com as indústrias retomando as atividades, os números se mostram ainda mais otimistas.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a expectativa de crescimento do setor para este ano voltou a subir de 2,5% para 4%. Em março, ela tinha sido rebaixada por conta dos seguidos aumentos nos custos de materiais, um dos maiores entraves do setor atualmente, junto com a escassez. Esse é o melhor índice de crescimento desde 2013 (4,5%).

Quem acompanha esse movimento de ascensão é a INTEC Brasil, uma plataforma de inteligência artificial que oferece a possibilidade de vendedores e lojas de materiais, por exemplo, entrarem em contato e negociarem com construtoras e incorporadoras de todo país, descartando a necessidade da negociação presencial.

Fundada em 2017, a empresa registra há dois anos consecutivos crescimento de dois dígitos.“Nosso objetivo é digitalizar e derrubar as barreiras físicas, permitindo negócios entre empresas de todo o Brasil. A pandemia nos ajudou muito”, explica Bruno Silva, fundador da INTEC, que comemora um crescimento de 44% no faturamento de janeiro a julho deste ano em relação ao mesmo período de 2019.

Os números não param por aí. Em 2020, a empresa faturou mais de R$ 4.400.000,00 e, em 2021, a expectativa é que o faturamento cresça 18%, alcançando a marca de R$ 5.200.000,00. “No primeiro semestre deste ano, já batemos metade desse valor e acredito muito que o segundo será ainda melhor”. Não é somente a parte financeira da empresa que está crescendo, seu market share também aumentou. A INTEC Brasil finalizou o ano passado com 14 mil obras cadastradas em sua plataforma, e agora esse número subiu para 15.310, com um futuro promissor.