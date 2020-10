Nova pesquisa põe Rafa Macris e Chico Sardelli na frente

A nova pesquisa para prefeito de Americana divulgada esta quarta-feira pela VTV SBT mostra números bastante diferentes da que saiu ontem.

Terceiro colocado na pesquisa AR7, Rafael Macris (PSDB) ponteia no novo levantamento, com 25%. Ele está em empate técnico com Chico Sardelli (PV), que lidera no levantamento anterior.

Empatada em primeiro com Sardelli e em segundo com Macris na pesquisa da AR7, Giovana aparece numericamente em terceiro neste novo levantamento, com 19%.

Rafa Macris (PSDB) 25,2%

Chico Sardelli (PV) 22,1%

Maria Giovana (PDT) 19,5%

Alfredo Ondas (MDB) 4,5%

Talitha De Nadai (PSD) 4,0%

Kim (Solidariedade) 3,5%

Adriano (PSOL) 2%

Major Crivelari (PSL) 2%

Lurdinha Ginetti 0,8%

Indecisos 5,8%

Nenhum/Branco/Nulo 10,6%

REJEIÇÃO. A nova pesquisa traz também a porcentagem de rejeição. Chico lidera com 21,5%, seguido de Rafa Macris com 9,5% e Maria Giovana, com 6%.