Nova pesquisa deve agitar noite em Americana

Uma nova pesquisa eleitoral a ser publicada na noite desta quarta-feira deve agitar ainda mais o movimentado cenário político de Americana. A pesquisa deve ser divulgada pela VTV no seu telejornal regional.

Levantamento divulgado nesta terça-feira mostra, segundo a margem de erro de 4%, empate no 1o e no 2o lugar. Chico Sardelli/PV está numericamente à frente com 27% (entre 31% e 23%), seguido por Giovana Fortunato/PDT, que tem 22% (entre 26% e 18%), que também está empatada com Rafael Macris/PSDB, que tem 16% (entre 20% e 12%).

MEDIANA– Com este novo levantamento, será mais fácil estabelecer perspectivas para o cenário futuro uma vez que as medianas dos levantamentos ajudarão a apontar como o eleitor se comporta. Pode haver variações entre os resultados uma vez que a coleta de dados variam de datas e, nessa fase inicial da campanha, alguns dão seu ‘start’ antes, levando vantagem na hora de ter seu nome lembrado pelo eleitor.