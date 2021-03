Nova Odessa zera mortes no trânsito no 1º bimestre

Entre janeiro e fevereiro deste ano, Nova Odessa não registrou acidentes fatais no trânsito, mostra o Infosiga, sistema que integra o Programa “Respeito à Vida”, criado pelo Governo Estadual com a missão de atuar como agente articulador para a promoção de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. O Infosiga é um banco de dados que reúne informações de acidentes de diversas fontes, como Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

Em 2020, a cidade também não teve acidentes fatais no primeiro bimestre – o primeiro óbito no trânsito, ano passado, foi registrado em março, e a cidade fechou o ano com quatro mortes, registradas em três ocorrências (acidentes) distintas. Em 2019, foram apenas duas mortes no trânsito na cidade.

No entanto, segundo o Infomapa – outra ferramenta online do sistema que mostra os registros indicando onde eles ocorreram, sobre um município –, Nova Odessa registrou, nos primeiros dois meses do ano, um total de 30 acidentes de trânsito, em 12 localidades diferentes. O total do primeiro bimestre é maior que nos anos anteriores. Em 2020, foram 21 acidentes não fatais em janeiro e fevereiro, e em 2019, 23.

Por exemplo, já foram registrados neste ano dois acidentes no trecho da Rodovia Anhanguera que corta o município (administrada pelo DER – Departamento Estadual de Estradas de Rodagem), um no cruzamento das avenidas Ampelio Gazzetta e Eddy de Freitas Crissiúma, dois no Jardim São Jorge e três na Avenida São Gonçalo.

“Por orientação do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) e do coronel Carlos Fanti (chefe de Gabinete e de Segurança da cidade), nosso Setor de Trânsito está sempre trabalhando com informações e parcerias, incluindo os dados detalhados do Infosiga e do Infomapa, para aplicar estratégias de trabalho no sentido de preservação da vida, de se mapear os pontos críticos e assim evitar acidentes em nossa malha viária”, comentou o GCM Benedito Goes Neto – atual autoridade de Trânsito da cidade.

Gerido pela Secretaria de Governo por meio do Detran.SP, envolve as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência, o Programa “Respeito à Vida” é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado.

O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor, promovendo intervenções preventivas educativas. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de Engenharia de Trânsito e também em ações de educação e fiscalização.