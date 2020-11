Piloto de Nova Odessa vice no Brasileiro de Kart

O piloto de Nova Odessa Fabrício Deaguia Alves Ferreira, que recentemente completou 10 anos de idade participou de seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart na categoria Micro Max Rotax.

O piloto decidiu fazer o Brasileiro de Kart Rotax, faltando 1 mês de sua realização, e apesar de nunca ter treinado com o kart desta categoria “que é muito mais potente” da qual ele esta acostumado, encarou o desafio e com um kart cedido treinou somente 3 vezes antes do inicio do campeonato.

Com uma adaptação incrível liderou todos os treinos oficiais, e na grande final com muita garra e determinação conseguiu completar o campeonato brasileiro como vice-campeão.

O resultado é extremamente satisfatório, pois competiu com uma garotada que tem talento e experiência na categoria.