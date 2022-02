Nova Odessa. Vereadores voltam ao batente esta 2a

A Câmara de Nova Odessa realiza, na próxima segunda-feira (07/02) a primeira sessão do ano. Em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19 registrado nos últimos dias, a Mesa Diretora decidiu pela realização da sessão de forma presencial para os vereadores, porém sem a presença do público.

“Assim como outras Câmaras da região, adotamos essa restrição para garantir mais segurança para todas as pessoas nessa nova fase da pandemia. A transmissão da sessão será feita ao vivo, on line, e todos poderão acompanhar o trabalho do Legislativo sem o risco de contaminação”, explicou o presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé.

Na pauta da primeira sessão do ano estão um veto do prefeito a uma emenda ao Orçamento proposta pelo vereador Sílvio Natal, três projetos de lei, 97 requerimentos e 11 moções, além de indicações. A emenda que está sendo vetada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, é destinada ao asfaltamento de um trecho da Rua Wanda Blanco Pereira, no Bosque dos Cedros. “Em que pese a louvável iniciativa, resolvemos pelo veto à referida emenda, após manifestação técnica da Secretaria Municipal de Finanças, em razão de não portar os requisitos financeiros e jurídicos necessários”, justifica o prefeito.

A sessão será transmitida ao vivo pela página da Câmara no Facebook e pelo canal do Legislativo no Youtube, a partir das 14h de segunda-feira.