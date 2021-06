Nova Odessa. Vereadores e estaduais prometem R$ 1,3 milhão em emendas

Os vereadores do bloco DEM/Podemos anunciaram a conquista de R$ 1,3 milhão para investimento em infraestrutura e saúde em Nova Odessa. Neste terça-feira, 15/06, Paulo Bichof, Oseias Domingos Jorge e Levi Tosta receberam a confirmação da liberação de R$ 1 milhão em recursos do deputado estadual Rogério Nogueira. Bichof e Oseias estiveram em São Paulo, acompanhados do prefeito Claudio José Schooder. Levi não pode estar presente por motivos familiares.

De acordo com os parlamentares, metade dos recursos deverá ser destinada para a aquisição de exames, contribuindo assim para zerar a fila de espera na rede municipal de saúde.

Os outros R$ 500 mil serão destinados para obras de infraestrutura.

“Essa é mais uma prova do trabalho sério do nosso mandato. Agradeço ao deputado Rogério Nogueira pela atenção com a nossa cidade. Agora será possível zerar a fila de espera de exames atrasados, além de contribuir na infraestrutura do município”, disse Oseias. Recentemente os vereadores ainda estiveram com o deputado estadual Rafa Zimbaldi e anunciaram o repasse de recursos de R$ 300 mil, sendo R$ 100 mil para que cada vereador escolha a destinação. Os parlamentares optaram por destinar os recursos para a saúde.

Segundo Bichof, as emendas, que foram solicitadas em março, chegarão ao município no segundo semestre deste ano. “Agradecemos ao deputado que nos atendeu tão rapidamente e temos certeza de que esse recurso será empregado para melhorar o atendimento da saúde da nossa cidade”, disse.

“Estamos empenhados em buscar recursos para que o prefeito possa fazer os investimentos necessários para melhorar a saúde e a infraestrutura da cidade”, completou Levi.