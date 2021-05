Nova Odessa: vereadora defende vacinação de profissionais de farmácia e drogarias

A vereadora Márcia Rebeschini (PV) é autora de requerimento em que pede informações à Prefeitura de Nova Odessa sobre a inclusão de trabalhadores da rede particular de farmácias e drogarias no grupo prioritário “Trabalhadores da Saúde” da Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19.

Segundo o texto do requerimento, aprovado na sessão de segunda-feira (10), no dia 11 de março de 2021, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, expediu o Ofício n. 234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS, contendo orientações técnicas de vacinação do grupo prioritário “Trabalhadores da Saúde” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, incluindo os profissionais que trabalham em farmácias e drogarias no grupo prioritário.

Márcia ainda questiona, caso esses profissionais já tenham sido incluídos no grupo prioritário, quantos já foram vacinados. E, se ainda não estão incluídos, quais as medidas que serão adotadas para assegurar a vacinação desses profissionais.

A parlamentar questiona ainda qual o procedimento a ser observado pelos profissionais da rede particular de farmácias e drogarias para serem vacinados.

Com a aprovação, o requerimento é encaminhado para a prefeitura para que seja respondido no prazo de 20 dias úteis, conforme prevê a Lei Orgânica do Município.