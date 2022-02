Nova Odessa entrega 90 cartões do ‘Vales Gás’ estadual a famílias vulneráveis

A Prefeitura de Nova Odessa, por intermédio da Diretoria de Promoção Social, realiza a partir da próxima segunda-feira (21/02), até o dia 25/02, a entrega dos cartões do Programa Vales Gás, do Governo do Estado de São Paulo, para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

A Promoção Social está ligando para os beneficiados para comunicar o período de entrega, e também divulgou uma lista com os nomes dos contemplados, repassada ao Município pelo Governo no momento da retirada dos cartões, que são nominais e intransferíveis (veja abaixo).

A entrega vai acontecer diariamente, das 8h30 à 12h. A Diretoria de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial. Mais informações sobre o atendimento no Social podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-1358.

Nesta etapa, são 90 os moradores titulares de Nova Odessa contemplados por esse programa, gerido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que promove a transferência de renda para compra de botijão de gás de cozinha (GLP de 13 kg). O benefício do Vale Gás pagará o benefício dividido em três pagamentos, liberados a cada 2 meses.

“Fomos buscar os cartões do Vale Gás no Poupatempo de Campinas no início da semana e iremos realizar a entrega aos beneficiários já a partir da semana que vem. O benefício pagará três parcelas de R$ 100,00 bimestrais, totalizando R$ 300,00. Lembrando que os pagamentos ocorrerão a cada 2 meses”, explicou a diretora Priscila Peterlevitz.

O público-alvo são famílias beneficiadas que não recebiam, na época da triagem realizada pelo Governo do Estado, o Bolsa Família (atual Auxílio Brasil), e que têm renda mensal per capita (por membro) de até R$ 178,00 por mês. Elas também precisam estar inscritas e com cadastro atualizado nos últimos 24 meses no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

A LISTA

Não é necessário fazer inscrição no Programa Vales Gás do Governo do Estado. As famílias podem conferir se têm direito a esse auxílio efetuando a consulta com o número do NIS no site www.bolsadopovo.sp.gov.br, ou diretamente em https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas. Mais informações podem ser obtidas pela população com este perfil social pelo telefone gratuito 0800 7979 800 ou no atendimento eletrônico via WhatsApp (011) 98714-2645, ambos do próprio programa.

Para consultar se sua família foi inscrita no programa, acesse www.valegas.sp.gov.br. Para facilitar o acesso, tenha o número do seu NIS em mãos. Se você está cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais e deseja consultar qual o seu NIS (Número de Identificação Social), faça a instalação do aplicativo para smartphone Meu CadÚnico.