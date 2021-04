Nova Odessa vai recapear mais de 2km da Rodofo Kivitz

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, autorizou na sexta-feira (23/04) o início das obras de duplicação do trecho de 2,2 mil metros de extensão da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz situado entre a ponte sobre o Córrego Represa, em Nova Odessa, e o limite com os municípios vizinhos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O total a ser pavimentado é de 25.971,98 metros quadrados, e o contrato inclui a nova sinalização de solo pelo sistema tipo “hot spray”.

A atual gestão vai investir R$ 899.932,96 no recapeamento asfáltico deste trecho da Rodolfo Kivitz, com recursos próprios – viabilizados através das ações de renegociações de contratos, redução da folha e outras medidas iniciados neste ano. “É uma obra muito importante e necessária em função do estado em que se encontra este trecho da estrada”, justificou Leitinho, ao lado do vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, e da secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta Miriam Cecília Lara Netto.

O contrato, que prevê três meses de obras, foi vencido através de licitação pela Construtora Simoso Ltda. A ordem de serviço foi entregue pelo prefeito ao diretor de Engenharia e Obras da empresa, Saulo Soares de Assis. O executivo assegurou que os trabalhos devem começar no trecho já na próxima semana, inicialmente pelas ações de limpeza e montagem do canteiro de obras.

Passam pela “estrada da Fazenda Velha”, diariamente, mais de 2,5 mil veículos, principalmente caminhões. Durante todo o período de obra, os motoristas deverão seguir rigorosamente a sinalização provisória e redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho, principalmente à noite.

“Trata-se do recapeamento asfáltico do trecho entre o Córrego Represa (entre as Represas Recanto 1 e 2) e a divisa com Santa Bárbara. Além do recape em si, o trabalho da empresa inclui a limpeza do trecho, a construção do canteiro de obras, a limpeza dos acostamentos e a sinalização de desvios no trânsito durante a obra – claro que sempre com a orientação do Setor de Trânsito da Prefeitura”, explicou o secretário-adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, o engenheiro Renan Cogo.

OUTRAS OBRAS

Recentemente, Leitinho já havia autorizado o início das obras das obras de construção das duas primeiras quadras municipais de tênis, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa. As obras de R$ 232,7 mil são feitas pela Pencel Engenharia, vencedora de licitação, e devem durar até seis meses. Os recursos vêm de emendas dos deputados federais José Carlos Zarattini, Orlando Silva e José Mentor.

Nesta semana, o prefeito também autorizou o início das obras de reformas e adaptações nas condições de acessibilidade do prédio da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Haldrey Michelle Bueno, situado no Jardim São Manoel. A Prefeitura investe R$ 50.434,53 em recursos próprios nos serviços, previstos para durar 4 meses. A empresa responsável, vencedora de licitação, é a Vértice Edificações Eirelli EPP.