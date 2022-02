Nova Odessa tem 10 vagas de emprego para esta segunda

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, informou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 10 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo açougueiro, assistente de vendas, funileiro, menor aprendiz, professor de educação física e vendedor, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo até esta segunda-feira (21/02) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função e comprometimento com serviço.

ASSISTENTE DE VENDAS – Possuir experiência com captação de novos clientes, prospecção ativa via telefone, envio de propostas por e-mail e WhatsApp, formação de carteira de clientes. Conhecimento em inclusão de pedidos de vendas no sistema, domínio do pacote office. Salário: R$ 1.600,00.

CONTRA-MESTRE – Efetuar manutenções preventivas e corretivas em maquinas e equipamentos (teares), coordenar equipe, verificar defeitos de produção em tecido, zelar pelo departamento na ausência do superior direto. Montar e desmontar máquinas (teares Vamatex, Dornier, Panter).

CONSULTOR DE VENDAS – Será responsável pela divulgação dos produtos pelas redes sociais Prospectar novos clientes visando a comercialização dos produtos da empresa. Ter experiência na área de vendas, telemarketing ativo e receptivo em vendas. Conhecimento no Pacote Office, habilidades com redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp.

FUNILEIRO – Com experiência, que conheça equipamentos como Cyborg, solda acetileno e oxigênio, alinhamento de peças automotivas em geral.

MENOR APRENDIZ – Masculino, 16 anos, com SENAI em eletromecânica.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Para aula de natação e musculação em academia.

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Para aula de natação e musculação em academia.

VENDEDOR – Masculino, para venda externa, empresa disponibiliza veículo, ser comunicativo e proativo, para trabalhar na região de Nova Odessa, Americana, Sumaré. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

VENDEDOR – Ambos os sexos, Ensino Médio completo, maior de 18 anos, se tiver experiência será um diferencial.