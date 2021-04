Nova Odessa vacina quase 350 profissionais da Educação

Em quatro dias, as equipes da Saúde da Prefeitura de Nova Odessa já aplicaram 348 doses de vacinas contra a Covid-19 em professores e profissionais das redes Municipal, Estadual e Particular com 47 anos ou mais. A vacinação deste novo grupo prioritário começou na segunda-feira no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, “base” local da campanha.

Além da imunização dos profissionais da Educação, houve nesta quinta-feira (15) a continuidade do trabalho de vacinação dos idosos com 67 anos ou mais. No total, foram aplicadas mais 209 primeiras doses, entre idosos e educadores.

Assim, até o momento, Nova Odessa atingiu a marca de 5.909 primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 9,6% da população da cidade, que é estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em cerca de 60.956 pessoas.

“A vacinação acontece no ritmo do envio de doses à cidade pelo PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde pelo Governo do Estado”, explicou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Em relação à segunda dose, mais 501 pessoas receberam o reforço do imunizante nos últimos dias. Até o momento, Nova Odessa garantiu as duas doses para 1.852 pessoas, o que equivale a 3% da população. A pessoa é considerada imunizada contra o vírus, dentro da margem de eficácia divulgada pelas fabricantes, de duas a três semanas após a segunda dose – mas mesmo assim devem continuar com todas as medidas de segurança preconizadas, como o uso constante de máscaras e álcool em gel.

A professora Silvia Helena Teixeira Polizelli, elogiou a organização da campanha de vacinação promovida pela Prefeitura no Ginásio do Santa Rosa e disse que “receber a vacina era motivo de grande alegria” para ela. “Esse é um momento importante e que era muito aguardado por todos nós. A vacina é uma dose de esperança para que possamos, em breve, retomar as nossas vidas normalmente”, comentou.

A professora Valderez Gazzeta também elogio a organização e revelou que estava ansiosa para receber a primeira dose do imunizante. “Não só eu, mas acredito que todos estão muito ansiosos por essa vacina. Com ela vamos nos sentir mais seguros não só para poder trabalhar, mas no próprio convívio familiar. Que essa vacina possa chegar o quanto antes para todos”, declarou Valderez.

Campanha

Para esta sexta-feira (16/04), cerca de 200 pessoas foram convocadas e devem comparecer ao Ginásio do Santa Rosa para receber uma das doses do imunizante, além de mais 40 profissionais da Educação.

A Vigilância Epidemiológica reforça que os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem continuar realizando o pré-cadastro exclusivamente no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br). Esses grupos são convocados por telefone para receber a primeira dose do imunizante com data e horário marcados.

Já os profissionais da Educação, segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, devem realizar o pré-cadastro exclusivamente no site do “Vacina Já” do Estado, no link https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/, para se tornarem elegíveis a receber a imunização contra a Covid-19.

Neste caso, em Nova Odessa, a vacinação é pelo bairro onde fica a escola do profissional – ou seja, o profissional deverá se dirigir ao Ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h, na data reservada para o bairro onde fica a unidade escolar onde ele atua.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h, no Ginásio do Santa Rosa. O local foi especialmente preparado e conta com tenda para atendimento drive-thru (dentro do veículo) dos idosos com dificuldade de locomoção.