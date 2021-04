Nova Odessa vacina profissionais da Educação na 2ª-feira

A Prefeitura de Nova Odessa inicia na segunda-feira, dia 12, a vacinação dos profissionais da Educação que atuam na cidade e que têm 47 anos ou mais de idade. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde orientou os profissionais a realizarem seu pré-cadastrar no site do “Vacina Já”, no link https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/, para se tornarem elegíveis a receber a imunização contra a Covid-19. A orientação consta no Informe Técnico nº 02/2021 – CVE/CCD/SES-SP, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado.

O cronograma de vacinação dos profissionais da Educação foi definido pela Vigilância Epidemiológica junto à Secretaria de Educação da Prefeitura. A escala será por bairro, ou seja, o profissional deverá se dirigir ao Ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h, na data reservada para o bairro onde fica a unidade escolar onde ele atua.

“Diferentemente da imunização dos idosos e profissionais da Saúde, os trabalhadores elegíveis da Educação serão vacinados de acordo com o seu município de trabalho (e não de domicílio). Sobre a base de dados, foram utilizados, pelo Estado, os dados do Censo Escolar 2020 para as redes municipais, federal e privada, aplicando as regras de recorte etário, entre outras. E dos servidores da Rede Estadual, foi utilizada a base de dados da Educação de 2021”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Organiza

“Nossa intenção em organizar o acesso é evitar aglomeração, uma vez que estaremos atendendo os idosos também. Por isso foi feita a escala. Os frascos de vacinas são multidoses (10 doses), portanto abriremos os frascos de vacina sempre na presença de grupos de 10 pessoas. Não podemos ter desperdícios. Lembrando mais uma vez que a apresentação da validação do pré-cadastro no site ‘Vacine Já’ é obrigatória”, acrescentou. O Ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, e atende nos dias úteis, das 8h às 15h.

Segundo o documento, o pré-cadastro passará por um processo de análise, definido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e se validado, o profissional receberá em seu e-mail o Comprovante Vacina Já Educação. Este documento comprova a elegibilidade para a vacinação e terá um QRCode para verificação de autenticidade.

“No momento da vacinação, o profissional da Educação deverá apresentar o Comprovante Vacina Já Educação, documento de identificação com foto e CPF para conferência dos dados pelo profissional de Saúde. Caso o usuário não apresente o Comprovante Vacina Já Educação ou o seu número de CPF não conste no Comprovante apresentado, não poderá ser imunizado”, explica o Informe Técnico.

Devem fazer o pré-cadastro, segundo o órgão do Estado, auxiliares de serviços gerais, cuidadores de alunos com deficiências, intérpretes de libras, diretores de escola, vice-diretores, faxineiros, inspetores de alunos, merendeiros, monitores, coordenadores pedagógicos, professores, secretários de escola, supervisores de Ensino – desde que tenham 47 anos ou mais.

Idosos

Já para os idosos da cidade com 60 anos ou mais de idade, a orientação continua a de antes: realizar seus pré-cadastros exclusivamente no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br) informando um e-mail de contato e um telefone de fácil acesso, através do qual eles serão convocados para receber a vacina no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, conforme a faixa etária.

A 1ª etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19, voltada a grupos prioritários, continua diariamente em Nova Odessa sempre conforme o envio de vacinas pelo PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde. No momento, são vacinados os idosos com 68 anos ou mais e profissionais de Saúde e de Segurança Pública.

As informações de combate à pandemia são publicadas pela Prefeitura diariamente, tão logo estejam disponíveis, no site oficial (o www.novaodessa.sp.gov.br), nas redes sociais (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/) e também pela imprensa regional.