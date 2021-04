Nova Odessa vacina mais 430 pessoas contra Covid em 24h

Apenas nesta quarta-feira (28), a equipe da Secretaria de Saúde de Nova Odessa que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicou mais 430 doses das vacinas contra o novo coronavírus, elevando o total de doses aplicadas na cidade para 10.625. Foram administradas mais 190 primeiras doses, elevando o total para 7.324 habitantes da cidade vacinados com ao menos uma dose – o equivalente a 12,0% da população estimada pelo IBGE, que é de 60.956 pessoas.

Também foram aplicadas mais 240 segundas doses, totalizando 3.301 pessoas com a caderneta da campanha de vacinação dos grupos prioritários já “completa”, incluindo a dose de reforço preconizada por ambas as fabricantes.

Neste caso, é importante ressaltar que a imunidade só é alcançada, nos percentuais de eficácia apontados pelas fabricantes, dentro de duas a três semanas após a pessoa receber a segunda dose, de modo que todos devem manter as medidas contra a Covid-19 – incluindo uso de máscara, higienização das mãos, utensílios e superfícies e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, visitou novamente o “quartel general” da campanha na quarta-feira e conversou com a população e com os profissionais da Saúde que estão na linha de frente da campanha de vacinação dos grupos prioritários. Atualmente, Nova Odessa aplica a primeira dose em idosos de 64 anos ou mais, e a segunda dose em idosos e profissionais da Saúde e da Educação, sempre nos prazos definidos pelos laboratórios Butantan e Fiocruz.

“Passei duas vezes hoje (quarta) no Ginásio do Santa Rosa para acompanhar a campanha da vacinação da Covid-19. Continuamos vacinando nossos idosos, inclusive com a segunda dose, que garante a imunização da pessoa. Continua tudo muito tranquilo e organizado, graças ao trabalho da equipe da nossa Saúde, e a população está reconhecendo esse esforço e elogiando o trabalho”, comentou.

“O pessoal da equipe só pediu para lembrar que a pessoa que vai tomar a segunda dose deve voltar ao Ginásio no dia marcado na caderneta ou no dia útil seguinte, no mesmo horário em que tomou a primeira dose, para evitar filas. Só com a vacinação vamos poder voltar ao normal”, completou o prefeito Leitinho.

Já nesta quinta-feira, passam a ser convocados por telefone idosos de 63 anos moradores da cidade. Lembrando que a campanha de vacinação contra o coronavírus está concentrada no Ginásio do Santa Rosa – na Rua João Bassora, nº 500 – e acontece diariamente, das 8h às 16h. O pré-cadastro dos moradores de 60 anos ou mais deve ser realizado exclusivamente no portal da Prefeitura – disponível em um banner na página inicial do www.novaodessa.sp.gov.br.