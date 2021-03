Nova Odessa vacina idosos com mais de 72 anos nesta segunda

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, começa a vacinar contra a Covid-19, na próxima segunda-feira (22/03), no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa, o grupos de idosos com idades acima dos 72 anos. O avanço da campanha para um novo grupo prioritário foi confirmado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica após o recebimento de mais um lote de imunizantes. No total, chegaram à cidade mais 1.100 doses da vacina CoronaVac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Do total, 970 são para a primeira dose e 130, para as doses de reforço.

“A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 avança em Nova Odessa e demais cidades da região, a partir do momento que os municípios recebem mais doses do imunizante. Na quarta-feira (17/03), recebemos mais um lote e isso nos possibilita convocar idosos com idade acima dos 72 anos. O trabalho segue, e é importante deixar claro que as ações só vamos avançar, da forma que gostaríamos, quando chegarem vacinas em quantidade suficiente para fazer a cobertura de todo o grupo prioritário, que abrange idosos com idade a partir dos 60 anos”, afirmou a enfermeira coordenadora da Vigilância, Paula Mestriner.

A vacinação vai avançando e, na sexta-feira (19/03), foi atingida a marca de 2.944 primeiras doses aplicadas, o que representa 4,90% da população estimada de Nova Odessa. Em relação à segunda dose, a semana “fechou” com 1.021 aplicações de reforço já feitas – o que garante a imunização da pessoa após cerca de duas semanas. “Na sexta-feira, avançamos mais um pouco mais no trabalho de imunização do grupo prioritário de idosos e nos profissionais de Saúde de Nova Odessa”, explicou Paula.

De acordo com a coordenadora, as doses de reforço da Coronavac/Instituto Butantan continuam sendo aplicadas 28 dias após as primeiras, conforme preconiza o PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde. “Na semana passada, recebemos cerca de 800 doses de reforço, e elas foram aplicadas nessa semana e continuarão na próxima semana, onde estamos atendendo os idosos com mais de 80 anos e profissionais da Saúde (que já haviam recebido a primeira dose ao longo das últimas quatro semanas)”, explicou Paula.

Nova Odessa recebeu via PNI, até o momento, 3.839 primeiras doses das vacinas contra a Covid-19, das quais 2.620 doses da CoronaVac/Butantan, em 5 lotes, e 1.219 doses da Oxford/FioCruz, em 4 lotes, além de 1.180 segundas doses, das quais 910 doses da CoronaVac/Butantan, em 3 lotes, e 270 doses da Oxford/FioCruz, em 1 lote.

O atendimento no Ginásio do Santa Rosa continua gerando elogios pela organização e dedicação da equipe. “Amigos e vizinhos, devemos ter orgulho de Nova Odessa. A vacinação está sendo no Ginásio de Esportes e quem fez o cadastro pela Internet é avisado o dia e a hora que deve comparecer para ser vacinado. Sem fila. É chegar e ser vacinado. Entendemos que o número de pessoas é inferior, mas proporcional (às respectivas populações). Parabéns Nova Odessa”, foi a mensagem que circulou em um grupo de funcionários de uma cooperativa médica de Americana.

“Gostaria de parabenizar a equipe de vacinação de Nova Odessa. Tudo muito organizado, profissionalismo, atenção e carinho. Fui vacinada ontem. Agradeço a todos. Deus os abençoe e os guarde”, apontou nas redes sociais da Prefeitura dona Maria Lúcia Borghi.

CAMPANHA

A Campanha de Vacinação contra o novo coronavírus acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. O local conta com tenda drive-thru para atendimento dentro do veículo dos idosos com dificuldade de locomoção. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que, no período da manhã, os atendimentos para a primeira dose são agendados, por meio do pré-cadastro que deve ser realizado pelo site oficial da Prefeitura de Nova Odessa (www.novaodessa.sp.gov.br). A convocação é por idade, não por ordem de cadastramento. A medida foi adotada para se evitar aglomerações.

Já no período da tarde a campanha recebe livre demanda exclusivamente para a segunda dose de idosos e profissionais da Saúde, que devem ir ao local sempre de acordo com a data indicativa de retorno constado na ficha de vacinação.

Para a próxima segunda-feira (22/03), foram convocados, via pré-cadastro, mais 200 idosos com mais de 72 anos. “O trabalho vai avançando aos poucos e em breve novos grupos prioritários serão convocados para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É importante reiterar que, para esse processo caminhar num ritmo que gostaríamos, é necessário ter mais vacinas à disposição da nossa Secretaria de Saúde. Enquanto isso, vamos trabalhando de acordo com o volume que temos em estoque, que são poucos”, finalizou Paula.