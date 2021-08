Nova Odessa vacina adolescente 12+ sem comorbidades a partir desta 2ª-feira

Graças a um novo lote de vacinas retirado neste sábado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Nova Odessa inicia nesta segunda-feira (30/08) a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos em geral (sem comorbidades). A vacinação dos adolescentes com comorbidades também continua sendo feita.

Os adolescentes com ou sem comorbidades devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência diariamente, das 8h às 15h, munidos de CPF, documento de identidade com foto e comprovante de endereço recente em Nova Odessa (geralmente em nome dos pais ou responsáveis).

Paralelamente, continua também na cidade a aplicação da primeira ou segunda dose para os adultos, com idades a partir dos 18 anos. A Campanha ocorre diariamente, também das 8h às 15h, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

“Estamos indo pra Campinas retirar vacinas da Covid-19 para adolescentes sem comorbidades. Segunda-feira segue o calendário para os adolescentes geral. Podemos agora vacinar quem aparecer, com idades entre 12 e 17 anos”, afirmou a coordenadora do órgão, Paula Mestriner, no final da manhã deste sábado.

“A vacina, neste caso, será em todas as sete UBSs, basta procurar pela unidade da referência de cada um. A equipe da Atenção Básica está animada, nos disseram que já tem lista de espera para adolescentes nas Unidades”, completou a enfermeira.

MUTIRÃO E VACINAÇÃO NOTURNA

Também neste sábado (28/08), houve dois mutirões de vacinação contra a Covid-19 na cidade – para adultos, no Ginásio do Santa Rosa, e para adolescentes com comorbidades, na UBS 1 (do Centro). Segundo a Vigilância Epidemiológica, foram aplicadas mais 223 doses no dia (sendo 102 primeiras doses e 123 doses complementares).

Outra novidade é que haverá vacinação noturna para adultos – tanto primeira quando segunda dose – pela primeira vez em Nova Odessa na próxima quarta-feira (1º de setembro).

“O prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) nos autorizou abrir na quarta-feira até às 20h no Ginásio do Santa Rosa. É importante divulgarmos isso o quanto antes para atingirmos as pessoas que trabalham de segunda a sábado fora de Nova Odessa”, justificou a secretária-adjunta de Saúde da cidade, Sheila de Moraes.

“Será mais uma oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose. E teremos também as segundas doses, para aqueles com agendamento para 1º/09 ou de datas atrasadas”, completou Paula Mestriner.

Todos que serão vacinados devem também fazer antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os adultos interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

E toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.