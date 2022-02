Nova Odessa já vacinou 63% das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid

Nova Odessa vacinou até momento 63,29% do público infantil da cidade incluído na campanha contra a Covid-19. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, já tomaram a vacina 2.228 crianças com idades entre 5 e 11 anos desde o início da imunização dos pequenos, no dia 18 de janeiro. O percentual está ligeiramente acima da cobertura geral do Estado de São Paulo, que está em 60%.

O balanço foi considerado positivo pelo secretário Silvio Corsini, tendo em vista que ainda não foi completado um mês desde o “start” da imunização desse público. “É muito importante que os pais têm entendido a necessidade de imunizar seus filhos contra o coronavírus. Reforçamos a relevância daqueles que ainda não vacinaram seus filhos, que o façam. Aproveitem a vacinação diária nas Unidades Básica de Saúde”, disse Corsini.

Já pelo público adulto, foram usadas, segundo o “Vacinômetro” online disponível no site da Prefeitura, 115.934 doses das vacinas contra a Covid, alcançando 97,18% da população novaodessense com 12 anos ou mais já com o esquema vacinal completo (duas doses). Além disso, 21.005 pessoas da cidade já tomaram a terceira dose (ou dose de reforço).

A recomendação da Secretaria é para que todos que ainda não tomaram a primeira ou que estão com a segunda dose atrasada, bem como aqueles que já podem tomar a dose de reforço (“D3”) – ou até mesmo o “segundo reforço” ou “D4” exclusivo para os pacientes imunossuprimidos –, procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, reforçando a proteção contra casos graves e fatais da doença.

E mais: que todos continuem usando máscaras (principalmente fora de casa e na presença de pessoas dos grupos de risco, como idosos, acamados, imunossuprimidos, ou aquelas com doenças que são consideradas comorbidades e etc), evitem ao máximo aglomerações e mantenham as mãos higienizadas, de preferência com o álcool em gel.

Isto porque o vírus não dá trégua e continua fazendo vítimas. Nesta quarta-feira (16/02), foram informadas mais três mortes por causa do coronavírus. As vítimas foram um homem idoso de 79 anos morador no Bairro 23 de Maio (falecido no dia 12/02), uma mulher idosa de 85 anos (que veio a óbito no dia 12/02), e homem também idoso, de 84 anos (óbito no dia 11/02). Todos os falecimentos ocorreram na extensão da UBS do Jardim Alvorada. Desde o início da pandemia, em março de 2020, já são 250 mortes por Covid de moradores.