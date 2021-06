Nova Odessa vacina 34% da população contra a Covid; aplicação volta na 2ª

As equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa aplicaram na sexta-feira (25/06) mais 583 doses das vacinas disponíveis contra o novo coronavírus. Foram mais 547 primeiras doses e 36 segundas doses. A cidade chegou, assim, a 26.816 doses aplicadas, das quais 20.756 foram doses iniciais (o equivalente a 34,0% da população total vacinada) e outras 6.060, complementares (atingindo 9,9% da população com a “caderneta completa”).

A vacinação volta nesta segunda-feira (28/06) em Nova Odessa, ainda no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. A Vigilância Epidemiológica Municipal aguarda a chegada de novos lotes de vacinas para recompor seus estoques e, assim, retomar também os “dias D” ou “mutirões” também aos finais de semana.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, refez nesta semana o alerta que repete desde o início do ano. “A pandemia ainda não acabou. A procura pelas Unidades de Saúde ainda é grande e praticamente não tem UTI disponível na nossa região. Então continua sendo muito importante que todo mundo use máscara, lave as mãos, use álcool a 70% e principalmente evite aglomerações. Se puder, fique em casa”, afirmou.

Desde quarta-feira (23/06), um novo grupo etário passou a ser imunizado: os novaodessenses sem comorbidades com idades de 43 a 49 anos. O grupo dos adultos sem comorbidades e idades entre 50 e 59 anos também continua sendo imunizado, sempre de acordo com o mês de nascimento.

Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

FAÇA O PRÉ-CADASTRO

A equipe da Saúde reforçou o pedido para que todos que serão vacinados a partir de agora, de todos os grupos, façam o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas das 8h às 15h45.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação diariamente também em http://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.