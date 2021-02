No 1º dia, Nova Odessa vacina 220 idosos 80+

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na segunda-feira (08/02) mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Com a presença do prefeito Leitinho Schooder essa nova etapa tem por objetivo atender idosos com idade acima dos 80 anos. Ao longo de todo o dia, o Departamento de Vigilância Epidemiológica contabilizou a aplicação da primeira dose em 220 idosos da cidade.

As vacinas foram dadas no interior do ginásio poliesportivo, que foi especialmente preparado para receber e atender com segurança e conforto os velhinhos da cidade e seus acompanhantes. Para os idosos com dificuldade de locomoção, foram aplicadas no interior do próprio veículo, pelo sistema drive-thru montado em uma tenda no estacionamento interno do ginásio.

“A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, está de parabéns pela organização e planejamento desta ação. Conversei com vários idosos, que elogiaram a forma que a campanha é realizada, garantindo distanciamento social e respeitando todas as regras sanitárias e de higiene. Fico feliz porque é dessa forma, com muito respeito, que quero ver nossos idosos sendo atendidos em Nova Odessa. Nosso objetivo é a preservação de vidas”, destacou o prefeito Leitinho.

CASAL

A vacinação quando foi aberta às 9h com o casal Celso Alves de Oliveira e Maria Irene de Oliveira, ambos com 80 anos, moradores do Jardim São Jorge. Eles foram os primeiros a serem atendidos pela equipe da Secretaria da Saúde. Com sorriso no rosto, o casal não escondeu a satisfação de poder receber a primeira dose da vacina.

“É com muita alegria que viemos receber a vacina contra a Covid-19. Neste período de pandemia tivemos parentes que contraíram a doença e, agora, é possível respirar um pouco mais aliviado. Quero também parabenizar o prefeito Leitinho pela organização. A todo momento fomos muito bem recebidos e as meninas que aplicaram a vacina nos atendeu com muito carinho. Parabéns a todos, estamos muito felizes”, comentou Celso.

O recebimento da vacina também foi comemorado pela aposentada Silvia Alves Martins, 82 anos, que estava acompanhada pelo marido José Martins, também de 82 anos, moradores do Bosque dos Cedros. “É uma felicidade que mal cabe em meu peito. Desde o início da pandemia respeitamos o isolamento e, agora, mal vejo a hora de tomar a segunda dose, que deve ocorrer daqui 28 dias, para que eu possa voltar a abraçar meus netos”, disse a aposentada.

A etapa, para idosos com idade acima dos 80 anos, continuará ao longo desta semana no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa – na Rua João Bassora, 500 –, diariamente, das 9h às 15h. Para receber a dose da vacina é importante realizar o pré-cadastro no portal da Prefeitura – em www.novaodessa.sp.gov.br. “Só devem ser levados ao local, pelos responsáveis, os idosos com mais de 80 anos que se cadastraram e foram convocados por telefone. A vacinação não terá atendimento de ‘porta aberta’, ou seja, as famílias devem obrigatoriamente cadastrar esses idosos e aguardar o contato telefônico informando data e horário”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Paula Mestriner.

A Vigilância Epidemiológica também se preparou em caso de comparecimento de idosos acima de 80 anos e que por ventura não tenham efetuado o pré-cadastro. “Sabemos que uma parcela não tem contato com ferramentas digitais (smartphone e internet) e dificilmente conseguirão realizar o pré-cadastro. Para isso, montamos uma estrutura com computadores, capaz de recepcionar esse idoso e realizar o cadastro e a vacinação. Lembrando que só atenderemos, neste primeiro momento, idosos acima dos 80 anos”, frisou Paula.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o pré-agendamento é fundamental para um maior controle das doses e para se evitar possíveis aglomerações. Pelo planejamento proposto, serão atendidos individualmente, um idoso a cada 15 minutos, para que não haja nenhum tipo de aglomeração de pessoas, visando proteger ao máximo esse público.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Todos os profissionais de Saúde que atuam como autônomos ou na rede privada, que queiram receber a vacina contra a Covid-19, também devem efetuar o pré-cadastro no Portal da Prefeitura. Segundo informações do PNI (Plano Nacional de Imunização), podem se inscrever médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, veterinários, fonoaudiólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, biomédicos e educadores físicos.

“Faça a pré-inscrição, preencha os dados corretos, que a nossa equipe entrará em contato para agendar o dia e horário da aplicação da primeira dose e para informar sobre a documentação que deve ser apresentada no dia”, finalizou Paula.

Nesta segunda-feira (08/02) mais 20 profissionais de Saúde (autônomos ou da rede particular) receberam a primeira dose da vacina. Nesta terça-feira (09/02), por conta dos agendamentos, mais 40 doses devem ser aplicadas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Marajoara.

É preciso informar também um endereço de e-mail do profissional para contato posterior por parte da equipe da Saúde Municipal. O interessado deverá informar então nome, data de nascimento, telefone, e-mail de contato e qual o seu grupo prioritário. Na data, horário e local informado, é preciso levar um documento oficial com foto, cartão do SUS ou Cartão de Saúde e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.