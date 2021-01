Nova Odessa única com “Câmara oposição”

Das quatro cidades que são acompanhadas pelo site Novo Momento, apenas Nova Odessa não tem o alinhamento Câmara / Prefeitura.

Em Santa Bárbara, o presidente da Câmara eleito, Joel do Gás (PV), foi vereador fiel ao então prefeito Denis Andia (PV) no pleito 2016 – 2020 e deve seguir a mesma linha com Rafael Piovezan (PV).

Em Americana, homem de confiança do prefeito Chico Sardelli (PV), o vereador de segundo mandato Thiago Martins (PV), foi eleito de forma ‘esmagadora’ contra Gualter Amado (Republicanos) – que recebeu apenas o próprio voto e o da vereadora Professora Juliana (PT).

Já em Sumaré, o prefeito reeleito Luiz Dalben (Cidadania), segue alinhado com o também reeleito presidente da Câmara Municipal, Willian Souza (PT).

Apenas Nova Odessa elegeu um presidente da Câmara de oposição ao governo. Leitinho (PSD) deve ter dificuldades no trato com o poder legislativo, agora comandado pelo grupo do ex-prefeito Bill (PSDB), com o vereador Pelé (PSDB).