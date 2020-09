Covid-19. Nova Odessa ultrapassa marca de 800 infectados

Com três novos casos registrados nesta quinta-feira (24), Nova Odessa chegou a 802 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, incluindo 37 óbitos e 351 curados. Os novos contaminados são um homem de 62 anos e uma mulher de 60, moradores do Jardim Santa Luiza; e uma mulher de 41 anos, residente do Jardim Europa.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 2.345 notificações no município, 372 pacientes em isolamento domiciliar, 43 internados (dois na Unidade Respiratória), entre casos confirmados e suspeitos, 829 testes com resultados negativos, 80 casos em investigação, incluindo seis óbitos, e 52 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.