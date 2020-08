Nova Odessa totaliza 609 infectados pelo coronavírus

Com três novos casos confirmados, Nova Odessa totaliza 609 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O boletim divulgado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria de Saúde aponta a infecção de uma mulher de 41 anos, moradora do Parque Fabrício; um homem de 63 anos, residente no Jardim Santa Rita; e um homem de 71 anos, que mora no bairro Residencial Mathilde Berzin.

Segundo o novo balanço, Nova Odessa possui 1.869 casos notificados, 33 mortes, 229 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 320 curados, 76 internados, entre confirmados e suspeitos, 671 testes com resultados negativo, 54 casos em investigação, incluindo cinco óbitos – e 59 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.