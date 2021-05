Nova Odessa totaliza 3.900 cestas básicas distribuídas

A Prefeitura de Nova Odessa iniciou na quarta-feira (19) a quinta entrega neste ano de cestas básicas para famílias cadastradas pelo Setor de Promoção Social e que se encontram em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia de Covid-19. Com as 800 cestas básicas entregues na quarta no Clube da Melhor Idade, mais 400 que serão distribuídas até o final do mês, a gestão municipal atinge a marca de 2.800 cestas “próprias” entregues neste ano a este grupo de famílias.

Esse total, no entanto, refere-se apenas às cestas prontas adquiridas pelo Município para o seu programa de segurança alimentar, o “Cesta Básica Municipal”. Outras 1.100 cestas foram montadas e entregues a famílias carentes da cidade a partir de uma série de campanhas de arrecadação de donativos promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade, órgãos da Prefeitura, ONGs, parceiros e pela própria população desde o início do ano, além de doações de empresas. Assim, o total de cestas entregues no ano chega a 3.900.

Segundo o diretor de Promoção Social da Prefeitura, Wagner Longhi, o sentimento das famílias beneficiadas pelo auxílio é sempre de “alívio e gratidão”. “O momento pelo qual passamos é muito delicado, há muitas famílias prejudicadas em sua renda, em seu sustento, pelas restrições da pandemia e pelo próprio desemprego. A orientação do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) é sempre a de ‘não deixar ninguém para trás’, e a cesta básica é um apoio importante neste momento para estas pessoas”, afirmou.

Ação

A cada ação de entrega de cestas básicas, é montada um esquema especial com atendentes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura no Clube da Melhor Idade, no Centro. A distribuição segue sempre os mais rígidos protocolos sanitários e de distanciamento, garantindo a segurança da equipe da Promoção Social e também dos beneficiados pelo programa municipal.

As entregas são planejadas para que não haja aglomerações, respeitando o distanciamento e as normas sanitárias de higiene. Para isso, as famílias beneficiadas são convocadas em diferentes horários, divididas em grupos por ordem alfabética, e são mobilizados atendentes devidamente paramentados com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

“Estamos numa pandemia e muitas pessoas estão com dificuldades. Por conta dessa situação de vulnerabilidade, é dever do Poder Público prestar essa importante assistência. Estamos cumprindo com nosso papel, e todos aqueles que estiverem em insegurança alimentar devem procurar o Departamento de Promoção Social”, declarou recentemente o prefeito Leitinho.

A cesta básica distribuída pela Prefeitura de Nova Odessa conta com arroz, feijão, açúcar, trigo, sal, fubá, leite instantâneo, biscoito, extrato de tomate, macarrão, café e gelatina. A meta da Prefeitura é continuar oferecendo, nos próximos meses de pandemia, essa ajuda alimentar para as famílias mais necessitadas, trazendo segurança alimentar para os mais carentes.

Onde ir

As famílias que precisam e que ainda não estão cadastradas podem procurar o Departamento de Promoção Social em horário comercial, onde serão atendidas pelo Serviço de Assistência Social da Prefeitura de Nova Odessa. O setor fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro. Mais informações sobre o programa de doação de cestas básicas podem ser obtidas pelos interessados através do telefone (19) 3476-1358.