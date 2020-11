Nova Odessa totaliza 1.041 infectados pelo novo coronavírus

A Secretaria de Saúde Nova Odessa informou nesta quarta-feira (4) que mais dois moradores da cidade foram infectados pelo novo coronavírus. Contraíram a doença uma mulher de 23 anos, moradora do Jardim dos Ipês, e um homem de 30 anos, do Jardim das Palmeiras. Agora, o município tem 1.041 contaminados, incluindo 858 curados e 48 mortes.



De acordo com o boletim atualizado, Nova Odessa contabiliza 2.730 notificações, 112 pessoas em isolamento domiciliar, 22 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 1.273 resultados negativos, 81 casos em investigação, incluindo três mortes, e 333 pacientes com quadro gripal monitorados.