Nova Odessa: Tiãozinho pede luz e reparos em avenida

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), solicitou, por meio de dois requerimentos aprovados na sessão da última segunda-feira (17), manutenção e iluminação da Avenida São Gonçalo, importante via de tráfego para os moradores da região dos Jardins Alvorada, Monte das Oliveiras e Santa Rita, em Nova Odessa.

A avenida, que é uma via simples de mão dupla, tem alguns trechos ainda sem pavimentação, mas é utilizada diariamente por motoristas que se deslocam para Sumaré, Americana, ou para a região do distrito industrial, com acesso pela Avenida Brasil.

Os motoristas reclamam que, na estiagem, enfrentam poeira e buracos e no período de chuvas a lama atrapalha o trânsito na avenida, principalmente no acesso a Sumaré, muito utilizado por pessoas que trabalham naquele município.

“O ideal, para garantir a mobilidade urbana, seria a pavimentação dos trechos sem asfalto e a duplicação da avenida, que tem intenso tráfego de veículos e se tornou a principal via de acesso àquela região, pra onde a cidade cresceu muito. Mas, por enquanto, a aplicação da fresa de asfalto já resolveria o problema da poeira e dos buracos, considerando que estamos iniciando o período de estiagem”, afirmou o vereador.

Tiãozinho ainda solicita a iluminação do trecho entre o Supermercado Paraná e a cidade de Sumaré, beneficiando ainda os moradores do Jardim Campos Verdes que também utilizam a via para chegar à cidade vizinha.

“A iluminação na Avenida João Bento Carneiro, próximo à CMEI José Mário Moraes, que é paralela à avenida, é precária. Já a Avenida São Gonçalo não possui iluminação entre a rotatória do mercado Paraná até o início da Rua Pastor Nascimento Pimentel. Outro trecho sem iluminação se refere ao início da Rua Wanderley Willis Klava até à cidade de Sumaré”, explicou o vereador.

“A Avenida São Gonçalo tem um grande fluxo de veículos e pedestres, sendo que muitas pessoas utilizam este local para ir e voltar do trabalho. A iluminação dessa avenida também pode contribuir para a diminuição do fluxo de veículos da Rua Fioravante Martins”, completou Tiãozinho.

Ainda segundo o vereador, nos dois pontos citados já existem os postes, faltando apenas os braços com as luminárias.

Diante dessa situação, o vereador teve aprovado requerimento em que questiona a prefeitura sobre a implantação de iluminação pública na Avenida São Gonçalo. A Prefeitura tem 20 dias úteis para responder aos questionamentos.