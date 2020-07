Nova Odessa. Tiago Lobo traz PSB pro projeto

O PSB de Nova Odessa reuniu-se de maneira virtual (em virtude da pandemia) e decidiu apoiar o pré-candidato a prefeito do PV da cidade Tiago Lobo. Além de apoiar o vereador, o PSB decidiu que vai adotar as seguintes pautas com relação às eleições 2020.

Segue a ata divulgadas nas redes sociais esta semana.

Ficou aprovado, por unanimidade de seus membros, o apoio à pré-candidatura do Engenheiro Civil e Vereador Tiago Lobo (PV – Partido Verde) como Prefeito de Nova Odessa.

O PSB também sugeriu a indicação de possíveis filiados para compor a chapa como pré-candidato a Vice-Prefeito.

O PSB caminha com o PV em prol do futuro novaodessense, baseado na sua história e coerência, desde o surgimento do partido no ano de 1947, assim como a sua recriação em 1988 (pós ditadura militar).

O Presidente Mateus Tognella ficou feliz com o anúncio, afinal Tiago é um pessoa preparada, tem uma grande experiência tanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Executivo novaodessense.

Mateus ressaltou as bandeiras do PSB, como a luta em defesa do nosso SUS – Sistema Único de Saúde, assim como a aprovação do novo FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Já o Secretário Geral Renato Raugust afirmou que, com essa aliança, está sendo feita história, reproduzindo-se a aliança nacional entre PSB e PV, e reforçando que Tiago é o nome mais preparado, além de ser um companheiro de longa data.