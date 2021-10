Nova Odessa terá R$3,6 mi para nova creche e capacitação de educadores

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta sexta-feira (15 de outubro) em que se celebra o Dia dos Professores, novos investimentos da ordem de R$ 3,6 milhões na melhora da qualidade do Ensino oferecido pela Rede Municipal de Educação de Nova Odessa, viabilizados graças à recente aproximação do Município com o MEC (Ministério da Educação) e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Entre os anúncios, estão recursos federais de aproximadamente R$ 2,5 milhões do PAR (Plano de Ações Articuladas) para a construção de uma nova creche municipal no Jardim Campos Verdes, para atender à demanda crescente de alunos menores nesta importante região da cidade.

Leitinho e o secretário municipal de Educação, professor José Jorge Teixeira, anunciaram também a liberação de R$ 685.440,00 do MEC para a aquisição de material didático de apoio visando a melhora das notas da Rede Municipal no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Trata-se de um material focado na formação continuada dos educadores e no reforço dos alunos.

O terceiro anúncio feito pelo prefeito é de um recurso, provavelmente próprio (municipal), de R$ 397.494,40 para a implantação de um Projeto de Educação Financeira na Rede, também voltado para a capacitação de professores no tema, acompanhamento dos alunos, material didático para alunos, professores e pais e uma plataforma digital de apoio à iniciativa, visando o “reforço” do currículo escolar.

“Parabéns a todos os educadores da nossa Rede Municipal: vocês fazem a diferença na vida das nossas crianças”, destacou o prefeito. “Com o prefeito Leitinho, somos um time, juntos construímos excelentes resultados e vamos construir muito mais. Pessoas transformam o mundo”, completou o secretário José Jorge.

No último dia 21 de agosto, Nova Odessa sediou um “Gabinete Itinerante” do Ministério da Educação e do FNDE que promoveu o atendimento de cerca de 80 prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de Educação da região e do interior do Estado por técnicos da pasta, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. O próprio ministro Milton Ribeiro e o presidente do Fundo, Marcelo Ponte, estiveram presentes.

Na ocasião, Leitinho e José Jorge conversaram com técnicos do FNDE sobre o andamento de sobre mais de 62 pedidos (até aquele momento) de verbas para custeio, obras, reformas, material didático e paradidáticos, veículos, tecnologia e equipamentos elaborados pela equipe da Secretaria Municipal de Educação ao longo das últimas semanas, no âmbito das discussões da retomada e atualização do PAR.

Leitinho e Ribeiro também visitaram a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa, que comemorava 41 anos de atividades naquele sábado e recebeu, pela primeira vez em sua história, a visita de um ministro.

Desde então, Cláudio Schooder e sua equipe já retornou duas vezes a Brasília para dar continuidade às tratativas pela liberação de recursos para a melhoria da Rede Municipal de Educação – inclusive as três verbas confirmadas nesta sexta-feira. “Nossa gestão mesmo já tem 62 pedidos protocolados no PAR. Buscamos recursos para várias coisas, principalmente novas tecnologias para nossas escolas”, justificou o chefe do Executivo Municipal.