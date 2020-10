Nova Odessa terá debate inédito

A TV WA Notícias realiza e organiza o 1º debate entre os candidatos a prefeito de Nova Odessa com transmissão ao vivo pela internet. O evento acontecerá de forma virtual no dia 9 de novembro com início às 20h30. Os representantes dos candidatos a prefeito serão comunicados no início da próxima semana, para que seja realizada uma reunião virtual estabelecendo as regras e formato do debate.

Nova Odessa tem sete candidatos a prefeito, recorde

O debate será realizado pela TV WA Notícias com apoio dos Portais Na Boca do Povo e aqui do NovoMomento.