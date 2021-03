Nova Odessa terá 800 castrações e 500 microchipagens

O prefeito – e médico veterinário – Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinou nesta semana o Plano de Trabalho que garante o recebimento de um recurso de R$ 200 mil para a realização de aproximadamente 800 cirurgias de castração e 500 microchipagens de cães e gatos domésticos de famílias carentes de Nova Odessa, gratuitamente.

O Plano de Trabalho será enviado agora para a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal do Estado, e faz parte do Programa de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos do Município. A iniciativa visa evitar a superpopulação de animais domésticos abandonados na cidade, bem como, no caso da microchipagem, responsabilizar os tutores e promover a posse responsável de cães e gatos.

“A castração, além de coibir as crias indesejadas, também diminui a probabilidade de doenças como tumores de mama, próstata, piometra e doenças infectocontagiosas nos bichinhos. E a identificação com microchip permite a devolução do animal perdido ou abandonado ao seu dono”, explicou o prefeito.

O total de cirurgias e implantações de microchips de identificação e rastreamento do pet no programa podem variar conforme a disputa entre as empresas interessadas e o sucesso da respectiva licitação pública. As cirurgias poderão ser realizadas em clínicas veterinárias ou em clínicas móveis. O recurso é oriundo de uma emenda do deputado estadual Delegado Bruno Lima, e virá do Estado.

De acordo com a veterinária do Setor de Zoonoses (órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde), Paula Faciulli, em breve deve ser aberto um novo cadastro das famílias interessadas em participar do programa, provavelmente de forma totalmente online (para evitar aglomerações neste período de pandemia de Covid-19) e seguindo rígidos critérios de renda familiar.

Só poderão participar do programa de castração proprietários de pets que moram em Nova Odessa. Serão priorizados animais domésticos de família atendidas por outros programas sociais, como o Bolsa Família ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada), ou aquelas com renda de até um salário mínimo e meio per capita, protetores de animais e associações da causa animal.

“A causa animal sempre foi uma das bandeiras que venho defendendo durante toda a minha vida. No passado, estive com o deputado e fiz essa solicitação para realização do programa de castração. Fruto desse trabalho, Nova Odessa foi atendida e, agora, em 2021, estamos dando continuidade a essa ação iniciada lá atrás. Quem ganha são os nossos animais. A castração é a maneira mais eficaz de controle e prevenção de doenças, garantindo o bem-estar de cães e gatos”, declarou Leitinho na ocasião.