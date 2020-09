Nova Odessa terá 6 candidatos a prefeito

O eleitor de Nova Odessa vai para eleição este ano com seis opções de candidatos para votar para prefeito. Todos homens. Só falta definir o vice do PSD, que terá o vereador Leitinho como candidato a prefeito. Neste domingo, o PSDB decidiu que ia sair com chapa pura- LEIA MAIS AQUI-, a vereadora Carla Lucena/PL anunciou sua saída da disputa e o PT fez sua convenção e confirmou o vice- Leia abaixo.

Jackson Candian foi o primeiro a se definir e neste sábado Nenê Réstio desistiu e seu partido indicou o vice na chapa do Dr Nivaldo.

Leia Mais- Carla e PL saem só com chapa de vereador

PT- Neste domingo, 13, PT e PCdoB definiram suas candidaturas em Nova Odessa.



Foram homologados os nomes do advogado Beroco (PT) para candidato à prefeito e do Arquiteto Heliton Escorpeli (PCdoB) como vice. Também foram definidos os nomes dos candidatos e candidatas para o legislativo. Dentre eles/as: Professora Ana, a assistente social aposentada Edileuza, o ex metalúrgicos Chagas e o ex Vereador Marcos Pigato. Os participantes ficaram entusiasmados e apostam num projeto de mudança e renovação para o município