Nova Odessa tem um caso de Covid e nenhum óbito

O boletim diário da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa divulgado nesta quinta-feira (6) trouxe apenas mais um caso positivo de Covid-19 confirmado nas últimas 24h, elevando o total de positivados da cidade a 3.658 desde o início da pandemia, há 14 meses. Não foram registrados novos óbitos pela doença no mesmo período, mantendo-se o total de mortos pela pandemia na cidade em 149.

No entanto, mais um óbito passou a ser considerado “suspeito” para a doença, totalizando agora nove registros aguardando os laudos de avaliação do laboratório de referência para a Rede Pública de Saúde no Estado – o Instituto Adolfo Lutz. Nova Odessa tem ainda 600 casos em investigação para Covid-19 (38 a mais que no dia anterior) e 3.197 moradores que tiveram a doença e sobreviveram, considerados curados.

O número de internados com sintomas respiratórios, ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), cresceu de 37 para 39. São seis pacientes sub cuidados da equipe da UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), cinco na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 28 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados de outras cidades da região e do Estado.

A Secretaria de Saúde da cidade ressalta a importância de continuar mantendo todas as medidas de proteção enquanto durar pandemia como formas de combater a disseminação do novo coronavírus, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.