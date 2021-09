Nova Odessa tem time campeão da ‘Libertadores Caipira’

Nesta sexta-feira (10/09), o prefeito Leitinho Schooder, o vice Alessandro Mineirinho e o secretário de Esportes de Nova Odessa, Thiago Gentil, receberam no Paço os jogadores e o técnico do time de futebol amador São Francisco, que no último dia 21/08 venceu o torneio “Libertadores da Várzea do Interior” 2021, disputado em Campinas, da categoria veterano – após ganhar a final contra o Unidos Jardim Novo Campos Elíseos.

Muito ligado ao esporte amador da cidade, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, parabenizou o clube pela primeira conquista após a retomada “É um orgulho para Nova Odessa termos uma equipe campeã em um torneio de relevância regional, realizado em Campinas. Parabéns a todos”, disse. “Parabéns por nos darem esse orgulho”, acrescentou Leitinho. “É muito bom retomarmos o esporte na cidade já com um título regional”, finalizou Thiago Gentil.

A vitória veio em surpresa, pois o time de Nova Odessa é composto por amadores, enquanto o time Jardim Novo Campos Elíseos, considerado o time de várzea mais forte de Campinas, tinha ex-profissionais jogando – além de a final ter sido sediada em Campinas, na “casa” do time adversário, a “Arena Corinthinha”.

“Quebramos a expectativa de todo mundo, ninguém esperava, todo mundo ficava perguntando ‘o que é Nova Odessa’. Fomos para lá e mostramos para eles, entramos no campeonato desconhecidos, como um time pequeno, e saímos gigantes”, disse o técnico do São Francisco, Anderson Augusto Rodriguez.

O time novaodessense ganhou o caneco nos pênaltis alternados, após um placar de 0 a 0 no tempo regulamentar. Além do troféu, o São Francisco também levou o troféu de melhor técnico e goleiro menos vazado – ou seja, o time que menos sofreu gols na competição.

A campanha do time foi de quatro vitórias e duas derrotas na primeira fase, e depois as vitórias nas quartas, em cima do Clube Atlético Telesp, e nas semifinais, em cima do Relíquias Amizade Veteranos, para jogar a decisão contra o time do Campos Elíseos.

“Estragamos a festa deles, jogamos água no chope da comemoração. Éramos considerados o time mais fraco, mas entramos no campeonato com a mentalidade e com o foco que iríamos ganhar, por isso não importava se não somos os favoritos, queríamos vencer de qualquer jeito”, celebrou Luciano Lemes, conhecido como “Trator”.

O time tinha 20 jogadores, 12 deles de Nova Odessa “É um orgulho para a cidade, ficaram nos diminuindo, mas fomos lá e provamos que somos capazes”, completou “Trator”.

“Mostramos que o futebol de várzea não se ganha com dinheiro ou jogador profissional, é o amor pelo esporte, e principalmente a amizade e a parceria, por que foi a partir desses valores que a gente construiu o time”, comentou o técnico Anderson.

O “Libertadores da Várzea” acontece todo ano, e é dividido em duas fases, a primeira que é de grupos, constituídas por dois grupos de cinco times, cada um competindo em seis jogos, três de “ida” e três de “volta”, e a segunda fase, onde os oito melhores times da primeira fase competem nas eliminatórias.