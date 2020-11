Nova Odessa tem seis novos casos de coronavírus e totaliza 1.094 infectados

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu a confirmação de seis novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (11), o município contabiliza 1.094 infectados, incluindo 889 curados e 50 mortes.

Dos seis novos contaminados, cinco são mulheres: 24 anos, do Jardim Marajoara; 27 anos, Jardim Bela Vista; 36 anos, Jardim Campos Verdes; 39 anos, Jardim Monte das Oliveiras; e 50 anos, moradora do Jardim São Francisco. Um homem de 38 anos, residente no Jardim São Jorge, também testou positivo e está isolado.

O boletim atualizado aponta 2.794 notificações, 127 pacientes em isolamento domiciliar, 30 internados, entre casos positivos e suspeitos (dois deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 1.354 resultados negativos, 93 em investigação, incluindo quatro mortes, e 251 com quadro gripal sendo monitorados.