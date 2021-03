Nova Odessa tem o 4º vereador com Covid na pandemia

O vereador Paulo Henrique Bichof (Podemos) não compareceu à sessão da Câmara de Nova Odessa nesta segunda-feira (8) após testar positivo para o novo coronavírus (Covid-19). É o 4º parlamentar da cidade a se contaminar com a doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Em julho de 2020 faleceu, aos 53 anos, Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB).

No início da sessão legislativa, o presidente Elvis Ricardo Garcia-Pelé (PSDB), comunicou a ausência do vereador. “O Paulo Bichof testou positivo pra Covid-19. Ele está bem, mas tem a necessidade de ficar afastado das nossas atividades”, explicou. O próprio Pelé foi o primeiro vereador a ser infectado, na parte inicial da pandemia, tendo sintomas leves.

No começo de julho foi a vez de Poneis ser levado ao Hospital Municipal com dificuldades para respirar. Entre idas e vindas, acabou tendo o quadro respiratório agravado e, quando seria entubado para transferência a Campinas, acabou falecendo no dia 9 de julho. E na parte final do ano quem se contaminou foi Wladiney Pereira Brigida, o Polaco (Solidariedade).

Polaco ficou afastado por algumas semanas ao apresentar sintomas mais fortes ocasionados pela Covid-19, mas também se recuperou e terminou o mandato – acabou não reeleito. “Foi um pouco de febre e uma tosse seca. Mas peguei os medicamentos e vou ficar 15 dias de molho”, detalhou Paulo Bichof. A constatação do coronavírus se deu nesta segunda-feira mesmo.

Suspensões

A Câmara de Nova Odessa tem realizado as sessões presenciais, mas somente com vereadores e funcionários em plenário. O presidente informou ainda que a partir desta terça-feira, dia 8, serão suspensos os atendimentos presenciais no Poder Legislativo. Além de Bichof, há outros dois funcionários confirmados com Covid e outros dois casos suspeitos, todos afastados.

O Ato da Mesa Diretora que regulamenta a suspensão do atendimento leva em consideração a reclassificação de todo o Estado no Plano São Paulo, realizada na última semana, com todas as regiões na fase vermelha por 14 dias. A medida demonstra o enrijecimento da quarentena em São Paulo e atende recomendação do Centro Estadual de Contingência do Covid-19.

“Temos também que adotar as nossas medidas para evitar a expansão da pandemia e garantir a segurança de nossos colaboradores. A Câmara é informatizada e, quem tem condições, irá realizar seu trabalho em home office. Para quem tem que vir à Câmara, faremos um rodízio, reduzindo o número de pessoas circulando na Casa”, explicou Pelé.

A sessão da próxima segunda-feira, dia 15, está suspensa e as sessões devem ser retomadas no dia 22, dependendo da situação da pandemia. “Estaremos à disposição da população pelos canais de comunicação que já utilizamos”, conclui o presidente. No curto período de tempo, devem ser feitas sessões extras para avaliar projetos urgentes.