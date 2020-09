Nova Odessa tem nova morte causada pelo coronavírus

Em boletim divulgado nesta quarta-feira (30), a Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou o registro de mais uma morte causada pelo novo coronavírus. Agora, são 39 óbitos no município. Além do falecimento, foram confirmados outros dois casos da doença, elevando para 851 o número de infectados desde o início da pandemia.



A vítima – um homem de 62 anos de idade – morava no Jardim Campos Verdes e faleceu no dia 20 de julho, no hospital de campanha do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Barradas, em São Paulo. Ele foi internado no dia 4 de julho na Unidade Respiratória de Nova Odessa e transferido no dia 10 para a capital paulista. De acordo com a Secretaria de Saúde, o idoso tinha diabetes e doença cardíaca.



Segundo o boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica, a contaminação foi confirmada por vínculo epidemiológico, uma vez que, nos 14 dias que antecederam o aparecimento dos sintomas, o paciente teve contato com um familiar que testou positivo para o novo coronavírus e também precisou ser internado. O caso era tratado pelo município como “óbito em investigação” desde o dia 5 de agosto.



Os outros dois casos confirmados nesta quarta-feira são de um homem de 37 anos, morador do Jardim Monte das Oliveiras, e um homem de 45 anos, residente no Jardim Santa Luiza. Amos têm estado de saúde considerado bom e estão isolados em casa.



BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.449 notificações, 415 pessoas em isolamento domiciliar, 384 curadas, 14 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (uma delas na Unidade Respiratória), 848 testes com resultados negativos, 71 casos em investigação, incluindo três óbitos, e 678 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.