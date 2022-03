Nova Odessa tem mutirão de papanicolau neste sábado

Um grande “Mutirão de Papanicolau” marca, neste sábado (26/03), o encerramento do Mês da Mulher da Prefeitura de Nova Odessa. O atendimento ocorrerá das 8h às 15h nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 05 (Rua das Imbuias, nº 355, Jardim Alvorada) e 7 (Rua Alexandre Bassora, s/n, Jardim Nossa Senhora de Fátima), sem a necessidade de agendamento.

“Serão atendidas gratuitamente mulheres de 25 a 64 anos que desejem fazer o exame ou que, por algum motivo, não conseguiram coletar o exame durante a pandemia. A coleta será feita por profissionais de Enfermagem devidamente capacitados, com o material adequado e ainda seguindo as normas da pandemia – ou seja, com o uso de máscaras por todos”, explicou a coordenadora da Atenção Básica no Município, Maria José da Cruz.

“O câncer do colón está geralmente relacionado ao HPV (transmissão por via sexual), e as mulheres podem se prevenir realizando exatamente esse exame que vamos oferecer no sábado. Assim como o câncer do cólon do útero, uma infecção genital por vírus muitas vezes nem causa doenças, por isso a prevenção é sempre o melhor remédio”, afirmou a profissional de Saúde da Rede Municipal.

“Trata-se de uma ação muito importante para a saúde feminina, já que por meio desse exame é possível realizar o rastreamento de diversas doenças, entre elas, o câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil”, destacou o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini.

O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Pode ser feito em Unidades Básicas de Saúde (os “Postinhos de Saúde”) da Rede Pública que tenham profissionais capacitados.

PROGRAMAÇÃO

Ao longo do mês, a programação em Nova Odessa buscou homenagear as novaodessenses. O calendário teve diversas palestras gratuitas sobre temas como “Inteligência Emocional” e “Autoestima Feminina”. No dia 07 aconteceu o “Dia da Beleza” no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), no Jardim das Palmeiras. No Dia Internacional da Mulher (08/03), teve ainda aula de zumba muito animada no Clube da Melhor Idade.

Com sucesso absoluto, foi promovido dias 09 e 10 o “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal” no recinto da feira livre de sábado, na região central, com a participação da Banda Sinfônica Municipal no primeiro dia do evento.

No dia 15, aconteceu no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) uma palestra sobre violência doméstica às mulheres assistidas pelo órgão. Ainda no dia 15, teve cursos gratuitos de Limpeza de Pele e Automaquiagem. A “Caminhada da Mulher” no último sábado (19/03) também foi um sucesso no Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, e teve como aquecimento nada mais do que um super “aulão” de zumba.