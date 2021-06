Nova Odessa tem mais um óbito e 142 casos de Covid19 registrados

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa confirmou no boletim de terça-feira (22/06) mais 142 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade, além de mais 137 pacientes curados. O boletim traz também a confirmação de que mais um novaodessense faleceu em decorrência da doença. A cidade chegou, assim, a 5.297 pacientes positivados ao longo dos 16 meses de pandemia, dos quais 191 não resistiram ao vírus e faleceram.

O número de óbitos em investigação permaneceu em três. Os casos suspeitos aguardando o resultado de exames foram a 630 (74 a mais que no dia anterior). Os pacientes já considerados curados são agora 4.711, ou 88,9% do total de contaminados pelo vírus até aqui.

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) caiu de 51 para 48. Eram, na manhã do dia 22/06, 10 pacientes internados na UR do Alvorada, 5 na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal (-3) e 33 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado (-1).

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.