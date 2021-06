Nova Odessa tem mais três óbitos e 119 casos de Covid

A liberação nesta semana de um “lote” de resultados de exames laboratoriais da semana passada, coletados antes do último feriado prolongado, confirmaram a ocorrência de mais 119 casos positivos de Covid-19 em moradores de Nova Odessa, segundo o boletim diário da Vigilância Epidemiológica divulgado nesta terça-feira (8). Foram registrados ainda três novos óbitos causados pela doença, e o número de novaodessenses internados por síndrome respiratória diminui levemente.

Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal, apesar o número relativamente elevado para um único dia, tratam-se na verdade de exames acumulados, coletados “de cinco a dez dias atrás”, que foram sendo liberados e processados apenas a partir da segunda-feira – por isso, o total de casos suspeitos que deram negativo também cresceu substancialmente no mesmo boletim.

A cidade chegou assim a 4.295 moradores comprovadamente contaminados desde o início da pandemia, dos quais 166 não resistiram e faleceram das complicações da doença. Há ainda 659 casos suspeitos em investigação (150 a menos que na última segunda-feira), de pacientes que procuraram atendimento médico com sintomas respiratórios. O número de casos negativos subiu em 5.794 (146 a mais que no boletim anterior). Os curados foram a 3.742 no mais recente boletim, e os óbitos suspeitos continuam em oito (116 a mais).

Internados

Já o total de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) caiu nas últimas 24h, de 64 para 56 (uma redução de 7 internados). Eram, na manhã do dia 08/06, 13 pacientes (5 a menos que no dia anterior) internados na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 9 (2 a menos) na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e os mesmos 34 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.