Nova Odessa tem mais três mortes do coronavírus

A Secretaria da Saúde de Nova Odessa informou na sexta-feira (23/04) o registro oficial de mais três mortes de moradores da cidade por complicações ocasionadas pelo novo coronavírus. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, estão incluídos ai mais dois casos “represados” que aguardavam, desde o último dia 09 de abril, os resultados dos exames laboratoriais realizado pelo Instituto Adolfo Lutz – laboratório de referência para a Saúde Pública no Estado.

Com esses novos casos fatais, Nova Odessa atingiu a marca de 138 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia, há 13 meses. Segundo o boletim diário, a 136ª e a 137a vítimas fatais do vírus na cidade foram um homem de 46 anos e uma mulher de 40. Ambos faleceram no dia 09 de abril. Já no dia 18 de abril, a 138a vítima foi um idoso de 86 anos.

Além disso, segundo os dados apurados e divulgados pela Vigilância Epidemiológica, Nova Odessa recebeu a confirmação, nas últimas 24 horas, de mais quatro casos positivos do novo coronavírus, elevando para 3.534 o total de pacientes da cidade infectados desde o início da pandemia. No momento, 542 casos “suspeitos” seguem em investigação, incluindo sete óbitos suspeitos – todos aguardando os resultados dos exames de laboratório.

Ao todo, 3.090 moradores da cidade que foram positivados em algum momento da pandemia já são considerados curados da doença (87,5% do total). É importante ressaltar que os casos ou óbitos positivos para Covid-19, ou os pacientes “suspeitos” que são negativados, só entram no boletim diário da Vigilância Epidemiológica após os resultados dos exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz (o que podem levar vários dias ou semanas), como determinam as regras oficiais da área que valem para todos os municípios.

LEITOS

Em relação ao número de leitos respiratórios ocupados por moradores de Nova Odessa, o município registrou estabilidade nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, cinco pacientes seguiam internados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, e outros oito na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal, totalizando 13 pacientes em leitos de baixa e média complexidade da Rede Municipal.

Já o número de novaodessenses internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais de referência públicos ou privados de outras cidades da região e do Estado registrou a internação de mais uma pessoa, subindo para 25 o total de internações em leitos de alta complexidade.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, evitando aglomerações a todo custo, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.